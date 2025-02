Lula minimiza queda de popularidade e se diz "satisfeito" com governo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva minimizou os resultados das pesquisas de popularidade do governo, que alcançaram o pior patamar de aprovação (24%) em três mandatos, na última semana, segundo o DataFolha. Ele também afastou a possibilidade de realizar uma reforma ministerial neste momento. As declarações ocorreram nesta quarta-feira (19/2), no Palácio do Planalto.

“Eu nunca levei definitivamente a sério qualquer pesquisa, em qualquer momento. Pesquisa serve para estudar, saber se tem que mudar de comportamento, isso que eu faço. Tenho mandato até 31 de dezembro de 2026 e quero entregar o país que prometi na campanha eleitoral. 2025 é o ano da colheita”, resumiu o presidente.

Lula ainda relembrou que, quando tomou posse, o país estava com 33 milhões de pessoas passando fome e prometeu terminar seu mandato “sem nenhuma pessoa passando fome”.

Perguntado sobre uma possível reforma ministerial, o chefe do Executivo disse que “essas palavras não existem na minha boca”.

“Mudar ou não mudar o governo pertence muito intimamente ao presidente da república. Eu estou contento com o meu governo, acho que todo mundo cumpriu o que tinha para fazer. E, ao longo do tempo, pode ser no meio do ano ou depois, eu posso trocar”, disse o presidente. “Eu mudo quando quiser, da mesma forma que coloquei quem eu queria, eu tiro quem eu quiser”, acrescentou.

“A economia vai continuar crescendo, a inflação vai continuar controlada, o povo vai ganhar mais, trabalhar mais e quando chegar a época da eleição, o povo vai exercer seu direito democrático de votar em quem quiser”, finalizou Lula.