Bolsonaro reage à denúncia da PGR e diz que "o mundo está atento ao Brasil"

O ex-presidente Jair Bolsonaro se manifestou nesta quarta-feira (19/2) sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele e outras 33 pessoas por tentativa de golpe de Estado. Em publicação nas redes sociais, Bolsonaro criticou a acusação e afirmou que “o mundo está atento ao que se passa no Brasil”.

“O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo”, escreveu o ex-presidente. Ele também citou países como Venezuela, Nicarágua, Cuba e Bolívia, e afirmou que existe uma “cartilha conhecida” para perseguir opositores. “Fabricam acusações vagas, se dizem preocupados com a democracia ou com a soberania, e perseguem opositores, silenciam vozes dissidentes e concentram poder”, declarou.

- O mundo está atento ao que se passa no Brasil. O truque de acusar líderes da oposição democrática de tramar golpes não é algo novo: todo regime autoritário, em sua ânsia pelo poder, precisa fabricar inimigos internos para justificar perseguições, censuras e prisões arbitrárias.… pic.twitter.com/VGM7hcAj2v — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) February 19, 2025

Bolsonaro concluiu sua manifestação dizendo que continuará alertando a comunidade internacional sobre o que acontece no Brasil. “Seguiremos fazendo nossa parte para que todos saibam o que se passa hoje no Brasil. A liberdade irá triunfar mais uma vez”, finalizou.

43 anos de prisão

A denúncia apresentada pela PGR acusa Bolsonaro de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano qualificado pela violência e grave ameaça, além de deterioração de patrimônio tombado. Caso a acusação seja aceita pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e resulte em condenação, as penas somadas podem chegar a 43 anos de prisão.

Leia também: Bolsonaro queria usar dinheiro das joias para pagar condenação e multas de motociata



Além de Bolsonaro, outras 33 pessoas foram denunciadas sob a acusação de participação em um plano para impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, após a derrota do então chefe do Executivo nas eleições de 2022.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular