Gonçalves nega que a oposição inflame a população

O deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) negou, nesta quarta-feira (19/2), que a oposição esteja incentivando a população a se mobilizar contra as denúncias da Procuradoria-Geral da República (PGR), que denunciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e 33 aliados por participação na tentativa de Golpe de Estado. Ele afirmou que a indignação popular não é resultado de discursos políticos, mas das dificuldades enfrentadas pelos brasileiros diante do aumento dos preços e dos problemas do governo.

Leia também: Bolsonaro diz ter conversado com Kassab sobre PL da anistia

O parlamentar falou com exclusividade com o Correio, após a coletiva de imprensa, na Câmara dos Deputados, afirmando que a oposição nunca incentivou negativamente a população brasileira para cometer atos contra o patrimônio público. “Nunca houve inflamação da população. Até cego vê a injustiça que ocorre no país e o que o governo do PT tem feito com a economia”, declarou o parlamentar.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Para ele, a revolta cresce porque os brasileiros estão sentindo no dia a dia o impacto da alta nos preços de alimentos e combustíveis. Ele argumenta que a insatisfação da população com o governo ocorre devido as deficiências na administração. “Foi o Gonçalves que inflamou o povo a perceber que o café subiu mais de 50%? Que o ovo ficou mais caro?”, questionou, reforçando que a insatisfação popular ocorre independentemente da atuação da oposição.

O deputado reforçou que a prioridade da oposição, em 2025, será a luta pela anistia dos presos pelos atos de 8 de janeiro. Segundo ele, a pacificação do país passa obrigatoriamente pelo perdão daqueles que foram condenados e que a oposição trabalhará para sensibilizar o Congresso sobre essa pauta.

“O presidente da Câmara é um homem sensível às causas da nação. Ele compreende a necessidade da pacificação, e isso passa pela anistia”, destacou, sem dar detalhes sobre possíveis articulações concretas dentro da Casa.