Alcolumbre vai restringir o acesso de convidados ao plenário do Senado

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), anunciou, nesta quarta-feira (19/2), a revogação dos crachás de acesso ao plenário para evitar superlotação durante as sessões deliberativas. Segundo ele, a medida visa garantir melhores condições de trabalho para os senadores, impedindo que o excesso de convidados e assessores dificulte as votações.

A decisão foi tomada de forma administrativa pela Mesa Diretora e, segundo o parlamentar, faz parte de um esforço para manter a organização e o funcionamento adequado das sessões.

“É humanamente impossível deliberar no plenário se todos os convidados autorizados permanecerem no local. Chegamos a um ponto em que senadores precisariam ceder suas cadeiras para os convidados”, enfatizou Alcolumbre.

Ele explicou ainda que pretende enviar ofício aos senadores para que indiquem quais assessores terão autorização para acompanhá-los no plenário.

Alcolumbre reconheceu a importância do apoio técnico, mas reforçou que a limitação é necessária para evitar tumultos. “Os assessores desempenham um papel fundamental nas deliberações e no suporte aos parlamentares, mas precisamos estabelecer um controle para garantir a organização”, apontou.