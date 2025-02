Lula diz que só houve política de inclusão social com Getúlio e PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse que só houve política de inclusão social nos governos de Getúlio Vargas, com a criação da Consolidação das Leis de Trabalho (CLT), e do Partido dos Trabalhadores. "Recentemente, o salário mínimo e a merenda escolar ficaram sete anos sem reajuste. É uma coisa absurda", criticou Lula, em entrevista à rádio Tupi, emissora do grupo Diários Associados, nesta quinta-feira (20/2).

"Essa vergonha de você subir um degrau na escala social e depois cair quatro é uma coisa habitual no Brasil, e eu não vou deixar", emendou o presidente. Lula também afirmou que o crescimento do país será repassado aos trabalhadores, com o aumento do salário mínimo.



Educação

Para Lula, o programa Pé-de-meia é uma "revolução na educação". A medida é um incentivo financeiro voltado a estudantes matriculados no ensino médio público beneficiários do Cadastro Único (CadÚnico). O programa funciona como uma poupança para promover a permanência e a conclusão escolar de estudantes.

"Meio de milhão de jovens desistiam do ensino médio porque tinham que ajudar no orçamento familiar. Se não investirmos nos jovens quando eles precisam, vamos precisar investir no combate ao crime organizado, na construção de cadeias. Eu preferi investir em sala de aula", citou o presidente.