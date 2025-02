Alcolumbre defende separação entre política e justiça

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), afirmou nesta quarta-feira (19/2) que é fundamental separar questões políticas das jurídicas, referindo-se à denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 33 aliados.

De acordo com o senador, o tema deve ser tratado exclusivamente pelo Poder Judiciário e pelo Ministério Público Federal, sem interferências políticas ou tentativas de transformar a investigação em um embate partidário. “O que cabe a mim, como senador da República, presidente do Senado e chefe de um poder, é não politizar mais uma questão jurídica, não polemizar mais porque o nosso país não precisa mais desses embates de radicalismo nem do lado nem do outro”, declarou.

Alcolumbre ressaltou que ainda não teve conhecimento de todo o teor dessa investigação, até porque grande parte dela estava em segredo de justiça, e reforçou que todo cidadão tem o direito à ampla defesa e ao contraditório para provar sua inocência no decorrer do processo.

“O Brasil já contou vários episódios em relação a casos concretos, onde as pessoas foram execradas, denunciadas, condenadas e depois tiveram a sua inocência comprovada. Isso cabe ao Judiciário”, frisou o senador.

O presidente do Senado também afirmou que não pretende fazer declarações que possam acirrar divisões políticas no país. Para ele, qualquer tentativa de transformar a denúncia em um tema predominantemente político apenas contribuiria para alimentar conflitos e enfraquecer as instituições. “Fazer deste procedimento não é adequado ele se transformar em um procedimento político, e eu não vou fazer isso e não vou dar cabimento a isso com uma manifestação minha talvez inadequada”, garantiu.