Lula pretende substituir Nísia por Padilha no Ministério da Saúde

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve decidir em breve sobre a permanência de Nísia Trindade à frente do Ministério da Saúde. Fontes do governo afirmaram ao Correio, nesta quinta-feira (20/2) que Lula pretende dar um "upgrade" na pasta e tem como nome mais cotado para assumir o cargo o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha.

A possível mudança na pasta já se arrasta há mais de um ano. Desde a crise no combate à dengue até a baixa cobertura vacinal, Nísia veio sendo alvo de especulação desde o ano passado. Desta vez, o alvo da reforma ministerial parece certo.



Pela agenda presidencial, Lula e Nísia não realizam reunião de alinhamento no Palácio do Planalto, desde 16 de janeiro. A ministra, no entanto, esteve presente em diversos eventos de entrega do governo, inclusive, de um dos hospitais federais do Rio de Janeiro, no início deste mês.

O próximo encontro dos dois, mesmo que também em cerimônia pública, ocorrerá no aniversário do Partido dos Trabalhadores (PT), no Rio de Janeiro, neste sábado (22/2). A informação foi confirmada pela assessoria da ministra ao Correio.