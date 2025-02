Lula realiza exames de rotina e é liberado após 7 horas no hospital

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) realizou uma bateria de exames nesta quinta-feira (20/2). Segundo a Agência Estado, Lula passou 7 horas no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo para fazer um check-up completo.

Os exames de rotina seriam realizados em dezembro, mas tiveram que ser adiados em função do acidente doméstico sofrido pelo presidente. Quando Lula caiu, bateu a cabeça e teve que ser submetido a uma cirurgia.

Conforme boletim médico divulgado pela equipe do Palácio do Planalto, os exames de Lula apresentaram resultados dentro da normalidade e não há previsão de novos procedimentos.



"Todos os examesrealizados estão dentro da normalidade, inclusive a tomografia de crânio para controle pósoperatório.O Presidente segue com acompanhamento médico habitual, sem previsão de novos exames,pelas equipes médicas lideradas pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio", informa o boletim.

Agenda de Lula nesta sexta-feira (21/2)

Após os exames, o presidente Lula passou a noite em São Paulo e segue para o Rio de Janeiro nesta sexta-feira (21/2) para participar da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Terminal ITG02 do Porto de Itaguaí e anúncio de recursos do Fundo da Marinha Mercante.