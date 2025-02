Michelle Bolsonaro diz que direita "destrói comunicação do atual governo"

Michelle Bolsonaro discursou no Seminário de Comunicação do PL e afirmou que a rede da direita é mais forte que do governo - (crédito: Danandra Rocha / CB/DAPress)

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (21/2) que a direita domina as redes sociais e consegue “destruir a comunicação do atual governo”. Em um discurso voltado à base bolsonarista, durante o Seminário Nacional de Comunicação do Partido Liberal (PL) realizado em Brasília, Michelle afirmou que o engajamento digital do seu grupo se deve à verdade é à conexão direta com a população.

“Não adianta contratar marqueteiro vendendo sonhos, porque arealidade do nosso povo no dia a dia está falando. […] Nós produzimos vídeos simples, sem aulas e produções, e temos altíssimos números de engajamento, destruindo a comunicação do atual governo, sempre amparados na verdade”, afirmou.

A fala de Michelle ocorre em um momento em que a direita brasileira vem consolidando seu poder nas redes sociais. Nos últimos dias, um vídeo do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) criticando a fiscalização do Pix viralizou e levou o governo Lula a recuar da medida. O episódio reforçou a tese de que figuras ligadas ao bolsonarismo têm alto impacto digital e conseguem influenciar decisões políticas por meio das redes.

Além disso, o próprio PL tem investido na profissionalização da sua comunicação online. O seminário promovido pelo partido tem como objetivo treinar influenciadores e lideranças para ampliar apresença da direita no ambiente digital.

Segundo o levantamento do Instituto Democracia em Xeque, divulgado pelo jornal O Globo, mesmo em momentos de crise como a denúncia da Procuradoria-Geral da República contra Jair Bolsonaro, o bolsonarismo continua dominando a repercussão nas redes, com o dobro de interações em relação à esquerda.

O estudo revela que apoiadores do ex-presidente, mobilizaram 49% das interações sobre assuntos relacionados às recentes denúncias, a 24% dos opositores ao ex-presidente, e 21% veio da imprensa.

Na mesma linha de Michelle, o ex-presidente Jair Bolsonaro também discursou ontem no evento, destacando a importância das redes para a sua base política. Desde sua primeira eleição, Bolsonaro construiu sua estratégia de comunicação orquestrada por Carlos Bolsonaro, apostando na mobilização digital, muitas vezes à margem dos meios de comunicação tradicionais.

A ex-primeira-dama também criticou a forma como o governo tem atuado com relação ao aumento do preço dos alimentos. “Não adianta falar que comer grilo faz bem para a saúde, ou que comer alimentos por prazos de validade vencida não tem problema. Isso são narrativas, isso é mentira, e o povo acordou.”, expressou.