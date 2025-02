Conta de Alexandre de Moraes no X é desativada

Dois dias após determinar que a rede social X pague uma multa de R$ 8,1 milhões, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), teve seu perfil desativado na plataforma. Nesta sexta-feira (21/2), a conta do magistrado apareceu com a mensagem de que “não existe”.

Em breve nota, o STF afirmou que "o ministro Alexandre de Moraes desativou a conta do X" e que "já não a utilizava desde janeiro de 2024".

Na quarta-feira (19), Moraes multou o X por descumprir decisões judiciais e não fornecer dados sobre Allan dos Santos — investigado no inquérito das fake news. Ele também determinou que a peça seja enviada à Polícia Federal, a fim de dar “continuidade das investigações” no âmbito da investigação das milícias digitais.

O ministro do STF também ordenou, ontem (20), que a plataforma de vídeos Rumble indique representantes legais no Brasil, conforme prevê o Marco Civil da Internet, e cumpra ordens judiciais para o bloqueio de perfis de pessoas investigadas. A decisão ocorre no âmbito das investigações sobre a atuação do blogueiro Allan dos Santos.

Segundo o Supremo, o bolsonarista usa a plataforma para disseminar notícias falsas e ataques contra as instituições democráticas brasileiras. A ordem do magistrado também prevê a suspensão do repasse de monetização a Allan dos Santos.

Moraes ressaltou que as redes do blogueiro são usadas para cometer crimes.

“Os canais/perfis do investigado Allan Lopes dos Santos nas redes sociais são usados como verdadeiros escudos protetivos para a prática de atividades ilícitas, conferindo ao investigado uma verdadeira cláusula de indenidade penal para a manutenção do cometimento dos crimes já indicados pela Polícia Federal, não demonstrando o investigado qualquer restrição em propagar os seus discursos criminosos”, escreveu.