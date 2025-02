Cotada para ministério, Gleisi recebe elogios de Lula em aniversário do PT

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não poupou elogios a atual presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann (PR), durante cerimônia de aniversário de 45 anos da legenda, no Rio de Janeiro, neste sábado (22/2). A também deputada federal é cotada para assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, desbancando o ministro Márcio Macêdo.

"Quando a Gleisi foi disputar a eleição do PT, muita gente não queria votar na Gleisi porque ela era estreita. Diziam: 'ela é muito estreita, só fala para a bolha, não fala para ninguém'. E eu dizia: 'gente, mas nós estamos precisado de alguém que fale para o PT. O bom presidente do PT não é aquele que fala para fora, é o que fala para dentro. É aquele que ganha a confiança do partido'. Depois que tiver confiança do partido pode falar para fora, mas se não tiver confiança, não vai conseguir falar para fora. Ninguém vai querer respeitar alguém que não é querido dentro do seu partido", iniciou Lula, relembrando o primeiro mandato da petista, em 2017. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo de presidente da legenda.

O chefe do Executivo ainda afirmou que, quando Gleisi disputou a reeleição do PT, em 2020, voltou a receber críticas sobre a parlamentar. Mas, rebateu: "Não tem ninguém no PT com a capacidade de dirigir o PT que tem a companheira Gleisi". "Graças a Deus o partido compreendeu a necessidade de te eleger porque, se não fosse você, eu não sei se a gente teria um homem capaz de aguentar a barra que você aguentou defendendo o PT. Portanto, você é motivo de orgulho para mim", completou o presidente.

Em discurso que antecedeu a fala do presidente, Gleisi agradeceu o apadrinhamento de Lula. "É uma das missões mais importantes da minha vida presidir o PT e foi o senhor, presidente Lula, que oportunizou e pavimentou esse caminho", declarou.

"Muitas vezes, lhe cobram para colocar mais mulheres em cargos políticos, ministérios, judiciário e outros cargos de poder. É importante e a gente precisa. Mas, não olham para uma das coisas mais importantes que você fez. Nenhum presidente abriu tanto caminho para mulheres, incentivou, oportunizou, construiu para que a primeira mulher, nossa companheira Dilma Rousseff se tornasse presidenta da república. E para que a primeira mulher fosse presidente de um dos maiores partidos desse país, que o senhor foi fundador. O valor histórico dessa postura foi, é e será fundamental para colocar de vez mulheres como protagonistas na cena da política brasileira", acrescentou a petista.

A ida de Gleisi Hoffmann para o Executivo está muito próxima de se concretizar, segundo fontes ligadas ao presidente, ouvidas pelo Correio. A liderança petista deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência da República, responsável por articular as pautas do governo com movimentos sociais.