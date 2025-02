Gleisi diz que denúncia contra Bolsonaro é um "presente" para a democracia

No aniversário do PT, Gleisi celebra a denúncia contra Bolsonaro por tentativa de golpe de estado - (crédito: Ichiro Guerra/PT)

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, comentou a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), durante aniversário do partido, no Rio de Janeiro, neste sábado (22/2). Para ela, a decisão é um "presente" da democracia.

"Nos 45 anos do PT, é um presente para a democracia a denúncia contra Bolsonaro, com provas e um farto material produzido por seus asseclas (seguidores)", declarou a também deputada federal. "Bolsonaro sentará no banco dos réus, será julgado pelo devido processo legal. Coisa que não aconteceria se ele tivesse vencido a eleição (de 2022)". acrescentou.

Gleisi, então, comparou a situação com as denúncias contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, durante a Operação Lava Jato, conduzida pelo então juiz Sérgio Moro. Lula teve condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2021.

"Nem de perto isso (a denúncia contra Bolsonaro) se compara com o que o senhor sofreu, com o que nós sofremos, na Operação (Lava Jato) conduzida por Sérgio Moro. Ali, foram prisões ilegais, injustas, declarações forjadas. Por isso, temos que ser firmes nesse julgamento e ser firme para que os responsáveis paguem. Por isso, é sem anistia para Bolsonaro e para aqueles que praticaram o 8 de janeiro em 2023", finalizou a presidente do PT.

Gleisi é cotada para integrar a equipe ministerial de Lula e o anúncio deve ocorrer em breve. Durante a cerimônia, ambos trocaram elogios e mostraram estar mais próximos do que nunca. A presidente do PT deve assumir a Secretaria-Geral da Presidência, atualmente comandada pelo ministro Márcio Macedo.