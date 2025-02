Lula fará sessão para assistir "Ainda Estou Aqui", indicado ao Oscar

O evento vai contar com a participação da primeira-dama, Janja Lula da Silva, e ministros do governo - (crédito: Reprodução/X/@LulaOficial)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará nesta segunda-feira (24/2) uma sessão privativa para assistir o filme Ainda Estou Aqui, indicado ao Oscar, no Palácio da Alvorada. A exibição está marcada para as 20h.

O compromisso foi incluído nesta manhã na agenda oficial. Ministros de Estado também foram convidados para a sessão, mas ainda não há confirmação de quem vai participar.

O filme, dirigido por Walter Salles, foi indicado para os prêmios de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, e a atriz Fernanda Torres, que faz o papel de Eunice Paiva, recebeu indicação para o prêmio de Melhor Atriz.

A premiação do Oscar será exibida no próximo domingo (1º/3). O filme "Ainda Estou Aqui" vem ganhando tração nas premiações do cinema, e já alcançou 38 prêmios nacionais e internacionais, incluindo o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama por Fernanda Torres.









Cinema no Palácio do Alvorada

Batizada de “Cine Alvorada”, a sala de cinema na residência oficial de Lula foi reinaugurada em novembro de 2023, com a exibição do filme "Saudosa Maloca". À época, participaram também a ministra da Cultura, Margareth Menezes, o diretor do filme, Pedro Serrano, o ator Paulo Miklos, que fez o papel principal, e a produtora Roberta Martins.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, esposa do ex-deputado Rubens Paiva, assassinado pela ditadura militar. O filme é uma adaptação do livro autobiográfico de mesmo nome escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do casal.