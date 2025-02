‘Ainda estou aqui’ recebe mais três prêmios em festivais internacionais

O filme de Walter Salles iniciou a semana com mais três estatuetas. Na segunda-feira (17/2), Ainda estou aqui recebeu o prêmio de Filme mais valioso do ano, no Cinema for peace. A premiação destaca filmes que discutem causas humanitárias e ambientais.

No mesmo dia, o filme foi selecionado como Melhor filme em língua não inglesa no Latino Entertainment Film Awards, organizado pela Associação de Jornalistas Latinos de Entretenimento (LEJA). Fernanda Torres também carrega mais uma vitória com o prêmio de Melhor atriz na 7 edição da premiação.

Até o momento, Ainda estou aqui conta com 38 prêmios nacionais e internacionais e superou a marca de US$ 3,5 milhões arrecadados nos Estados Unidos, sendo o terceiro maior filme brasileiro no país. O longa também atingiu a marca de 5,1 milhões de espectadores no Brasil.

No dia 23 de fevereiro, o filme participa do OFTA Film Award concorrendo a Melhor filme estrangeiro e Melhor atriz. para o dia 2 de março, Ainda estou aqui está na disputa em três categorias do Oscar, Melhor atriz, Melhor filme estrangeiro e Melhor filme.