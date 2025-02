Lula parabeniza conservador Friedrich Merz, futuro chanceler da Alemanha

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cumprimentou nesta segunda-feira (24/2) o conservador Friedrich Merz pela vitória nas eleições legislativas da Alemanha, que ocorreram no domingo (23).

Merz lidera a coalizão de partidos conservadores — formada por União Democrata Cristã (CDU e União Social Cristã (CSU) — que venceu as eleições legislativas, e deve, portanto, assumir o posto de chanceler do país europeu.

Em nota oficial, o petista parabenizou Merz e seu partido pela vitória, e destacou a importância da relação entre Brasil e Alemanha. Disse ainda que pretende seguir trabalhando em conjunto, e citou como prioridades o acordo entre Mercosul e União Europeia, e a COP30.

“Quero cumprimentar Friedrich Merz e seu partido pela vitória no pleito eleitoral de ontem. Sua eleição ocorre em momento de grande sensibilidade geopolítica e geoeconômica global, mas também em momento de grandes esperanças e oportunidades de ganhos conjuntos”, escreveu Lula.

Merz e seu partido são opositores do atual governo, do chanceler Olaf Scholz. O governo eleito representa a direita moderada, mas há também preocupação com o avanço da ultradireita no país, já que o partido Alternativa para a Alemanha (AfD) ficou em segundo lugar nas eleições legislativas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O resultado da eleição pode levar ao isolamento da extrema-direita na Alemanha, já que o partido é rejeitado pelas demais correntes políticas, que articulam alianças para não depender da AfD nas votações. A legenda de ultradireita é acusada de similaridades com o nazismo.

"Seguiremos trabalhando juntos"

Lula tem boa relação com o atual chanceler, Olaf Scholz. Em seu texto, disse querer manter a aproximação com o novo governo. “Estou convencido de que seguiremos trabalhando juntos para ampliar as convergências e complementaridades em prol de uma inserção internacional cada vez mais competitiva de ambos”, enfatizou o presidente.

Na Alemanha, os partidos formam alianças após as eleições legislativas para definir como será o governo. O candidato da legenda com mais votos, tradicionalmente, é apontado como o chanceler, que chefia o Executivo alemão. O país também possui um presidente, mas com poderes limitados.