Áudios inéditos da PF revelam trama golpista de militares e aliados

Áudios inéditos extraídos ela Polícia Federal de mais de 1,2 mil celulares e computadores revelam os bastidores da trama golpista articulada em 2022. As gravações revelam que militares de alta patente mantinham contato direto com manifestantes e tinham uma estratégia paralela de contestação das urnas eletrônicas.

Além disso, os militares estavam articulados com o então presidente Jair Bolsonaro e tentavam pressioná-lo a assinar um decreto para destituir a democracia no país.

"A gente não sai das quatro linhas. Vai ter uma hora que a gente vai ter que sair. Ou então eles vão continuar dominando a gente", disse o tenente-coronel Guilherme Marques de Almeida, que fazia parte do Comando de Operações Terrestres do Exército.

Outra gravação, enviada por um interlocutor desconhecido para Almeida, expõe a articulação entre os militares e os manifestantes. "O povo está nas ruas, pedindo para que haja uma outra eleição, de forma que possa ser cobrado de uma forma mais clara", afirmou.

"Vai atropelar a grade e depois não vai ter mais como sair", completou Almeida sobre a invasão da sede dos três poderes em 8 de janeiro de 2023. "[...] Eu tô tentando plantar isso nas redes, onde eles estão. Tô participando de vários grupos civis", declarou, em outro áudio.

Contestação das urnas eletrônicas

O então ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, Mauro Cid, encaminhou uma gravação de um suposto hacker, que estaria buscando "inconsistências" nos dados das urnas eletrônicas utilizadas nas eleições de 2022, que elegeram o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Logo que saíram os arquivos do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), vou pegar esses arquivos aí pra ver o que dá pra fazer. E vou buscar, agora, qual que é a inconsistência desse negócio aí. Por que tá essa votação? Mas a gente teria que encontrar alguém lá de cima, do governo, principalmente", alegou.

O suposto hacker cita ainda a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos do governo Bolsonaro, Damares Alves, dizendo que ela teria indicado uma assessora do ex-presidente para encaminhar a questão. "Por coincidência, uma tia tá na mesma igreja da Damares, da ministra. Aí a Damares, ela escutou e passou um contato de uma assessora do Bolsonaro", disse.

Ordem de Bolsonaro

Os áudios também revelaram que os militares estimulavam o ex-presidente a não desistir da trama golpista. Conforme revelado pelas gravações, Bolsonaro buscava apoio das Forças Armadas para executar o plano e estava com medo de ser preso. "Ele entende o que pode acontecer", disse Cid ao General Freire Gomes.

"Força, kid preto. Kid preto, algumas fontes sinalizaram que o Comandante da Força foi ao Alvorada, para sinalizar ao presidente que ele podia dar a ordem. Pô, se o senhor está com o presidente agora e ouvir a tempo, p****, blinda ele contra qualquer desestímulo. Isso é importante, kid preto. Força", afirmou o general da reserva Mário Fernandes.

O plano, porém, foi barrado pelo Alto Comando do Exército, de acordo com as gravações. "Então, é assim tio, deu ruim, tá? Acabei de falar com o nosso amigo lá, ele falou que não vai rolar nada. O Alto Comando não vai topar. A Marinha topa, mas só se tiver outra Força com ela, porque ela não aguenta a porrada que vai tomar sozinha", afirmou o tenente-coronel Sérgio Cavaliere ao coronel Gustavo Gomes.

Os áudios foram divulgados pelo Fantástico no domingo (23/2). O programa entrou em contato com os citados. A defesa de Cid disse que não comentaria o caso. A de Mario Fernandes alegou que a denúncia apresenta apenas trechos desconexos. A assessoria de Damares, por sua vez, disse que não se recorda de ter passado o tal contato da assessora de Bolsonaro.