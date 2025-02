Em meio à possível troca de ministros, governo anuncia vacina contra dengue 100% nacional

O governo federal anunciou nesta terça-feira (25/2) uma parceria para iniciar a fabricação de uma vacina contra a dengue 100% nacional. O Instituto Butantan e a empresa chinesa WuXi Biologic trabalharão juntos na produção de 60 milhões de doses por ano, a partir de 2026. A cerimônia de assinatura ocorre no Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra da Saúde, Nísia Trindade, entre outros integrantes da equipe ministerial.

O anúncio do pacto por vacinas ocorre em meio a especulações sobre a saída de Nísia da pasta. A troca da ministra por Alexandre Padilha (atual titular da Secretaria de Relações Institucionais) é dada como certa no entorno de Lula.

A parceria para a vacina, de acordo com o governo, se dá por meio do Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, do Ministério da Saúde, que está em fase final de desenvolvimento tecnológico. Com ele, será possível ampliar a "capacidade produtiva e de oferta de uma vacina 100% nacional contra a dengue" para que "cresça em 50 vezes".

Esse acordo integra a estratégia do governo de aumentar a autonomia nacional na produção de insumos, o Complexo Econômico Industrial da Saúde. O financiamento do projeto tem apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), somando R$ 1,26 bilhão. Tambem estão previstos R$ 68 milhões de investimento em estudos para ampliar a faixa etária e avaliar a coadministração com a vacina contra chikungunya.

No evento foram anunciadas ainda outras três parcerias público-privadas: a primeira planta produtiva de IFA de insulina da América Latina, o desenvolvimento de uma vacina nacional contra gripe aviária e a vacina contra o Vírus Sincicial Respiratorio (VSR).