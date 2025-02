Secretário é exonerado e será investigado por injúria racial

O secretário de Obras de São José do Rio Preto (SP), Fábio Marcondes, foi exonerado na segunda-feira (24/2) após ter sido gravado proferindo ofensas racistas contra um segurança durante uma confusão após o jogo entre Palmeiras e Mirassol, no domingo (23/2).

Marcondes, que também é vice-prefeito do município, foi filmado chamando o segurança do Palmeiras de "lixo" e "macaco velho". De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), o ex-secretário será investigado por injúria racial.

Na segunda-feira (24/2), a Prefeitura de São José do Rio Preto publicou uma nota oficial em que confirma a exoneração de Marcondes. "Repudiamos veementemente qualquer ato de racismo e lamentamos profundamente o ocorrido. Diante do contexto, o vice-prefeito Fábio Marcondes está exonerado do cargo de Secretário Municipal de Obras e solicitou a licença do cargo de vice prefeito municipal", afirmou.

"Seguimos firmes no compromisso com a ética, a transparência e o cumprimento da lei em todas as nossas ações", finalizou a nota.

Fábio Marcondes, Vice prefeito de São José do Rio Preto https://t.co/C6JkyrjAaW pic.twitter.com/PEjBuToZ6Q — giovanna ???? (@getawaykiss) February 24, 2025

Nas redes sociais, o Palmeiras lamentou o ocorrido. "Não toleramos qualquer forma de discriminação e tomaremos todas as providências cabíveis, a começar pelo registro de Boletim de Ocorrência. Que o autor desta inaceitável ofensa racista seja rapidamente identificado e responsabilizado criminalmente", escreveu.

















Ao Correio, a SSP-SP informou que a ocorrência foi registrada pela Delegacia de Mirassol, onde ocorreu a partida, e encaminhada ao 1º DP da cidade, responsável pela área. Segundo a instituição, o autor será ouvido nos próximos dias.

Em nota enviada ao Diário da Região, Marcondes disse que as imagens divulgadas representam "apenas um recorte dos acontecimentos, não refletindo a totalidade dos fatos". "De acordo com o boletim de ocorrência, os eventos tiveram início com uma discussão originada a partir de ofensas dirigidas ao meu filho, o que evidencia a necessidade de uma investigação minuciosa, justa e imparcial. Afirmo com convicção que jamais tive a intenção de ofender ou prejudicar qualquer indivíduo ou grupo — em especial, o segurança da delegação da Sociedade Esportiva Palmeiras", declarou.

"Ciente da responsabilidade inerente à função que exerço e com o compromisso irrestrito com a transparência e com a ética, esclareço que os eventos ocorreram em âmbito estritamente pessoal, sem qualquer relação com minhas atribuições na Secretaria de Obras ou com o cargo de Vice-prefeito. Em respeito à dignidade da função pública e à confiança que a população deposita em mim, apresento, nesta manhã, meu pedido de exoneração do cargo de Secretário de Obras e, por prescrição médica, a licença temporária do cargo de Vice-prefeito", acrescentou.