Aliado de Silas Malafaia é eleito presidente da bancada evangélica

A bancada evangélica no Congresso Nacional elegeu ontem um novo presidente: o deputado Gilberto Nascimento (PSD-SP), que venceu com ampla vantagem: foram 117 votos contra 61 de Otoni de Paula (MDB-RJ). O processo ocorreu todo a portas fechadas. Só os deputados tiveram acesso à sala de votação onde os parlamentares colocaram os nomes dos candidatos em cédulas. Ainda a portas fechadas, o resultado foi anunciado e os candidatos tiveram a oportunidade de discursar aos colegas.

A bancada é uma das mais influentes do Congresso, com 219 deputados e mais de 20 senadores. Desses, no entanto, apenas 112 deputados e 13 senadores são membros de igrejas evangélicas. Essa foi a primeira vez que o grupo realizou uma eleição desde sua fundação, em 2003. Desde aquele ano, todos os presidentes foram escolhidos por acordo, mas desta vez, a bancada se dividiu.

A mobilização da ala bolsonarista fez a diferença para o resultado, já que Nascimento é visto como um deputado mais alinhado às pautas de costumes e tem proximidade com o pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Questionado por jornalistas sobre se sua vitória significava um alinhamento ainda mais claro com Bolsonaro, ele se esquivou. Não quis comentar o assunto.

Antes do início da votação, a deputada Greyce Elias (Avante-MG), ligada à Sara Nossa Terra, retirou sua candidatura para apoiar Nascimento. O acordo era de que ela seria a vice-presidente da bancada. Depois de vencer, Gilberto Nascimento agradeceu à postura da colega e afirmou que vai trabalhar para que a bancada discuta as pautas de interesse da população evangélica.

Gilberto Nascimento disse ainda que a bancada manteve o "alto nível" na disputa e chamou Otoni de Paula — que fez duras críticas ao deputado durante o processo — de "amigo". "Quero me colocar à disposição de vocês (da imprensa) e de todos os deputados para discutirmos o Brasil e as pautas que são inerentes à nossa Frente Parlamentar Evangélica", afirmou. O adversário não discursou à imprensa, mas posou para fotos ao lado de Nascimento.

Membro da Assembleia de Deus desde a juventude, Gilberto Nascimento é advogado e ocupava o cargo de suplente da Mesa Diretora da Câmara dos Deputados até fevereiro de 2025. Foi vereador pela cidade de São Paulo por três mandatos, duas vezes deputado estadual e está no terceiro mandato como deputado federal.

Já o deputado Otoni de Paula (MDB-RJ), também da Assembleia de Deus, foi boicotado pela ala mais alinhada ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pelo que consideraram um alinhamento ao governo Lula (PT) depois que o parlamentar começou a criticar a proximidade de lideranças evangélicas, como Silas Malafaia, com o ex-presidente.

Ele também foi criticado por participar, em outubro do ano passado, de um evento com Lula no Palácio do Planalto. Na ocasião, o presidente sancionou a lei que institui o Dia da Música Gospel em todo o território nacional e recebeu elogios de Otoni de Paula, o que foi visto como uma aproximação ao governo, algo que ele nega.

Ao anunciar o resultado, Silas Câmara (Republicanos-AM) elogiou Otoni de Paula. Disse que o parlamentar defendeu a direita e as pautas da Frente Parlamentar Evangélica e que tem postura exemplar. Também negou que a bancada tenha ficado dividida no processo. "A nossa bancada nunca esteve dividida. Essa foi a leitura de vocês. (...) Nós nunca estivemos mais fortes", disse Silas Câmara.