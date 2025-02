Em vídeo, senador bolsonarista Marcos do Val implora que EUA invadam Brasil

O senador Marcos do Val (Podemos/ES) gravou um vídeo onde pede “pelo amor de Deus” aos Estados Unidos para que invadam o Brasil. No registro, que não tem data, o parlamentar alerta, em meio a palavrões, para um suposto golpe sofrido por cidadãos brasileiros e menciona o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

A razão do pedido do político, alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, seria “recuperar” a democracia do país. “O que nós vamos fazer?”, questiona. “Sozinho eu não consigo fazer. Agora Alexandre tá indo por água abaixo, mas sempre vai ter outro que vai assumir.”

Não há informações exatas sobre a data em que o vídeo foi gravado e nem como ele chegou nas redes sociais, já que Marcos do Val está com as contas suspensas devido a determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). No entanto, as gravações começaram a repercutir nas redes sociais nesta terça-feira (25).