Itamaraty confirma Paulo Uchôa Filho como embaixador do Brasil em Riade

O Ministério das Relações Exteriores (MRE) confirmou que o embaixador Paulo Uchôa Ribeiro Filho vai chefiar a Embaixada do Brasil em Riade, na Arábia Saudita.

Em comunicado divulgado na noite de ontem (25/2), o Itamaraty anunciou que o governo da Arábia Saudita concedeu o agrement ao diplomata, ou seja, a autorização oficial para que ele represente o Brasil no país do Oriente Médio.



A nomeação ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional (CRE), presidida atualmente pelo senador Nelsinho Trad (PSD-MS).



O embaixador Paulo Uchôa Filho atualmente é assessor internacional da CRE, do Senado Federal. Ele já exerceu também o cargo de embaixador do Brasil no Congo, entre 2013 e 2017.



O diplomata foi apontado para chefiar o cerimonial da posse do então presidente Jair Bolsonaro, em 2019. Porém, foi demitido do cargo antes da posse, em dezembro de 2018, pelo ministro Ernesto Araújo por discordâncias com o governo.

