Quaest: desaprovação de Lula chega a 70% em Goiás

A desaprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cresceu 14 pontos percentuais em Goiás. Segundo a pesquisa Quaest, divulgada nesta quarta-feira (26/2), o chefe do Executivo é desaprovado por 70% dos entrevistados no estado goiano e é aprovado por 28%.



Além disso, 58% dos goianos avaliam o governo como negativo, 22% como regular e 18% como positivo. A pesquisa também avaliou o que o estado acha da economia do Brasil nos últimos 12 meses. Para 58% a questão econômica piorou, para 26% ficou igual e 14% responderam que melhorou.

Questionados sobre como ficaram os preços dos alimentos no último mês, 96% dos entrevistados de Goiás disseram que notaram o aumento, 3% afirmaram que ficaram iguais e para apenas 1% os preços caíram.





A pesquisa também indagou se os goianos acham que o Brasil está indo na direção certa ou errada. Para essa pergunta, 68% responderam errada e 25% certa. Além disso, 86% afirmaram que Lula deve fazer um governo diferente nos próximos dois anos e 9% igual.

Outros estados

A Quaest também entrevistou pessoas de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, Paraná, Rio Grande do Sul e Pernambuco. A desaprovação de Lula supera a faixa dos 60% em cinco estados além de Goiás: São Paulo (69%), Minas Gerais (63%), Rio de Janeiro (63%), Paraná (68%) e Rio Grande do Sul (66%).

Aprovação de Lula segundo a pesquisa Quaest (foto: Divulgação/Quaest)

O levantamento observou, ainda, que a aprovação de Lula caiu mais de 15 pontos em dois estados do Nordeste em relação a última pesquisa, realizada em dezembro de 2024. Na Bahia a aprovação foi de 66% para 47%. Em Pernambuco, passou de 65% para 49%.

Análise

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest, embora o Produto Interno Bruto (PIB) tenha crescido 3,5% em 2024, em todos os 8 estados pesquisados a percepção da população é que a economia piorou. "A sensação de piora na economia pode ser explicada pela quase unanimidade na percepção de aumento no preço dos alimentos nos 8 estados pesquisados", cita o especialista, na rede social X.

1/ Pesquisa Genial/Quaest mostra que a desaprovação ao governo Lula ultrapassa 60% em SP, MG, RJ, PR, RS e GO; aprovação cai 18 pp na BA e 17 pp em PE, e é superada numericamente pela desaprovação pela primeira vez.



Segue o fio... ???? pic.twitter.com/O4WYugN6cV — Felipe Nunes (@profFelipeNunes) February 26, 2025

Felipe ainda afirmou que além do fator econômico, que continua pesando negativamente na avaliação do governo, também pesa contra a percepção de que o país não caminha na direção certa. "Essa é a percepção nos 8 estados pesquisados. Sem um rumo certo, o governo transmite insegurança para a população", diz o consultor.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular