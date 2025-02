Indefinição sobre Bolsonaro enfraquece articulações para 2026, diz Ciro Nogueira

O presidente do Progressistas, senador Ciro Nogueira, alertou o ex-presidente Jair Bolsonaro de que a estratégia de se manter como candidato, mesmo estando inelegível, pode prejudicar outras candidaturas, como as de Tarcísio de Freitas (Republicanos) ou Ratinho Júnior (PSD), do Paraná. Ele afirmou que, se Bolsonaro insistir na indefinição este ano, a disputa à presidência em 2026 ficará a cargo de um dos filhos dele, Eduardo ou Carlos Bolsonaro.

A declaração foi feita pelo senador nesta quarta-feira (26/02), na saída de um seminário do banco BTG Pactual. Segundo ele, se Bolsonaro deseja que um nome como Tarcísio ou Ratinho Júnior se torne viável, a definição precisa ocorrer ainda este ano. Para Nogueira, a demora no anúncio enfraquece alianças políticas e dificulta a consolidação de uma candidatura forte na direita.

Embora Tarcísio negue publicamente interesse na disputa presidencial, ele vem sendo pressionado por setores políticos e econômicos diante da alta desaprovação do governo Lula. No entanto, Ciro Nogueira avalia que qualquer nome precisa do aval de Bolsonaro para se consolidar. “O Tarcísio só é governador de São Paulo por conta do apoio de Bolsonaro”, destacou o senador, enfatizando que uma candidatura sem o endosso do ex-presidente poderia ser “fatal” para o governador.

Bolsonaro, por sua vez, enfrenta acusações de tentativa de golpe de Estado e já foi denunciado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Mantendo a incerteza sobre sua sucessão, o ex-presidente poderá indicar um de seus filhos para a disputa contra Luiz Inácio Lula da Silva, caso sua situação judicial o impeça definitivamente de concorrer em 2026.