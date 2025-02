Substituto de Padilha na SRI ‘já está escolhido’, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, nesta quarta-feira (26/2), que o próximo ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI) “já está escolhido”, mas que vai anunciar o nome apenas após se reunir com a pessoa.

Questionado por jornalistas sobre um prazo para o anúncio, se ocorreria antes ou depois do carnaval, Lula também desviou do assunto Ele conversou com a imprensa no Palácio do Planalto após acompanhar uma estudante que sacou o benefício Pé-de-Meia, na agência da Caixa Econômica Federal do palácio.

“Já está escolhido, mas eu não contei para vocês ainda. Eu vou contar quando eu falar com a pessoa primeiro”, respondeu Lula sobre a indicação. “Vai acontecer no tempo certo", acrescentou.

Lula vai substituir o ministro Alexandre Padilha, que foi transferido para o Ministério da Saúde, no lugar de Nísia Trindade – demitida na terça-feira (25). Dentre os mais cotados estão o deputado federal Isnaldo Bulhões (MDB-AL), a presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PT-PR), e o líder do governo no senado, Jaques Wagner (PT-BA).

Lula foi até uma agência da Caixa Econômica Federal, que fica no anexo do Palácio do Planalto, e acompanhou uma estudante do Distrito Federal que se formou no Ensino Médio e foi sacar o benefício de R$ 1 mil do Pé-de-Meia, programa de incentivo para que estudantes da rede pública terminem os estudos.

