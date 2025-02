Caiado fala em união entre governadores do Centro-Oeste: "Disputa saudável"

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (Uniao Brasil), abriu nesta quinta-feira (27/2) oficialmente a assembleia do Consórcio Brasil Central, reafirmando seu compromisso com o desenvolvimento regional e a cooperação entre os estados do Centro-Oeste. Reconduzido à presidência do consórcio por mais dois anos, ele enfatizou a importância da união entre os governadores para enfrentar desafios e potencializar oportunidades na região.

Durante seu discurso, Caiado destacou conquistas recentes, como a aquisição inédita de 26 helicópteros para reforço da segurança pública nos estados consorciados. O financiamento, pelo Banco de Brasília (BRB), representa um investimento de R$ 500 milhões e, segundo o governador, permitirá maior capacidade operacional das forças de segurança. “O Brasil nunca assistiu isso, comprar 26 helicópteros de uma vez só. É a maior aquisição que os governos já fizeram”, ressaltou.

Leia também: Segurança alimentar é pauta principal no Consórcio Brasil Central



Além da segurança pública, Caiado relembrou a atuação conjunta do consórcio em outras áreas, como a compra de medicamentos e o enfrentamento da pandemia da covid-19, ressaltando a importância da colaboração para resultados concretos. O governador também agradeceu o apoio do BRB na abertura de linhas de crédito para os estados e a disponibilidade do espaço para as reuniões do consórcio.

Outro ponto de destaque no pronunciamento foi a menção ao potencial agrícola do Centro-Oeste, com menções ao governador do Mato Grosso, Mauro Mendes (União Brasil), a quem se referiu como “primo rico”, devido à força do agronegócio no estado. “Nós estamos todos aqui numa disputa saudável, lutando para alcançar os melhores resultados e garantir qualidade de vida para nossa população”, afirmou.

O governador ainda antecipou uma proposta voltada para o avanço tecnológico na região, mencionando a necessidade de investimentos em inteligência artificial (IA) e tecnologia da informação (TI). Segundo ele, a integração dos investimentos estaduais nesses setores poderia aumentar a eficiência e reduzir custos. “Se concentrarmos esses valores, teremos uma capacidade muito maior de avançar nesse grande desafio que é a área de TI e inteligência artificial”, explicou.

Caiado enfatizou que seguirá trabalhando para ampliar as conquistas do consórcio e fortalecer a união entre os estados do Centro-Oeste, consolidando a região como um dos principais motores econômicos do Brasil.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A assembleia do Consórcio Brasil Central acontece em Brasília e conta com a presença de diversas autoridades, incluindo governadores, secretários estaduais, parlamentares e representantes do setor produtivo.