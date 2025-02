Ronaldo Caiado passa por cirurgia para retirar tumores da pele

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União) passou por uma cirurgia para retirada de tumores de pele. A assessoria do governo de Goiás informou que foram retirados dois tumores não malignos: um na mão e outro no pescoço.



O procedimento cirúrgico foi realizado no sábado (22/2). Na segunda-feira (24/2), Caiado cumpriu agenda pública em Goiânia e foi ao evento de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha. Na solenidade, o presidente de Goiás estava com curativos no pescoço.

Caiado estava com curativos no pescoço no evento de posse do novo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Goiás (Fieg), André Rocha (foto: Reprodução/Instagram/@ronaldocaiado)

"Dia longo, mas produtivo e concluído com alegria na posse do novo presidente do da Fieg, André Rocha. Que os empresários e a indústria de Goiás continuem pujantes e caminhando lado a lado com o governo", escreveu Caiado após o evento.

