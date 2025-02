Caiado no "modo campanha" em Brasília

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, aproveitou a assembleia do Consórcio Brasil Central, ontem, em Brasília, para dar mais um passo rumo à consolidação da pré-candidatura à Presidência da República pelo União Brasil, cujo lançamento será 4 de abril, em Salvador. Além de ter sido reconduzido ao comando do colegiado por mais dois anos, teve a seu favor o resultado da pesquisa Genial/Quaest que o mostra com uma aprovação de 86% junto ao eleitorado.

No discurso, salientou que precisa "mostrar ao Brasil" o resultado do governo que faz em Goiás. "Fui o mais bem avaliado em todas as áreas de ação do governo. O que preciso é mostrar ao Brasil o que estamos fazendo em Goiás. O que as pessoas vão ver é exatamente aquilo que se deseja, com segurança, com educação", destacou, citando pontos da pesquisa, divulgada ontem.

O governador do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PSDB), elogiou a capacidade de Caiado de promover consensos no consórcio. "Acompanhei desde o início a criação do Consórcio e sua evolução para testemunhar mais um passo que o consórcio dá na sua presidência, com o governador Ronaldo Caiado reconduzido para o segundo mandato, com um bom trabalho. Entre ações importantes, teve a compra conjunta de medicamentos, que traz economia aos estados, além de agilidade e segurança na entrega para os usuários. Algo que nasceu, cresceu e se consolidou na sua gestão", salientou.

Mais uma tecer elogios a Caiado foi o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB). Ressaltou, inclusive, que a colaboração entre as unidades da Federação tem gerado benefícios mútuos.

"A alegria de ter você, mais uma vez, à frente deste consórcio, que tem trazido muitos bons frutos para todos que o compõem", afirmou.

Já o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes — que é correligionário de Caiado — deu a entender que as eleições de 2026 são uma oportunidade para romper a bolha de candidatos presidenciais cuja trajetória política foi consolidada, sobretudo, nos estados da Região Sudeste — como o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que deve buscar a reeleição, e os governadores Tarcísio de Freitas (SP) e Romeu Zema (MG).

Mendes, por sinal, brincou com a dupla interpretação com o substantivo "presidente" ao referir-se a Caiado. "Presidente! Presidente! Entendeu? Presidente do consórcio, gente. Por enquanto, calma. É o nosso presidente do consórcio", disse.

A segurança pública foi o principal tema tratado na reunião do consórcio. Ibaneis enfatizou a necessidade de uma atuação conjunta dos estados para combater o crime organizado. Representando Wanderlei Barbosa, governador do Tocantins, o secretário de Segurança Pública, Bruno Azevedo, destacou a parceria entre os integrantes do consórcio. "Tocantins tem vivenciado uma queda vertiginosa nos índices de violência, mas não podemos baixar a guarda, precisamos investir cada vez mais em tecnologia", destacou.