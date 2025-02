Dilma tem alta hospitalar após uma semana internada em Xangai

A ex-presidente do Brasil e atual presidente do Banco de Desenvolvimento, Dilma Rousseff, recebeu alta nesta quinta-feira (27/2), após uma semana internada.

A notícia foi publicada na página de Dilma nas redes sociais pela assessoria de comunicação da economista e afirma que ela já está trabalhando normalmente.

Dilma Roussef foi internada no dia 21 no Shanghai East International Medical Center, em Xangai, China, devido a um quadro de neurite vestibular (inflamação no nervo do equilíbrio). De acordo com a instituição, Dilma estava com pressão alta, vômito e tonturas.