João Campos sobre reforma ministerial: "Lula tem o desejo de acertar e fazer bem ao Brasil"

Recife — Diante da queda de popularidade no governo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu início a reforma ministerial no primeiro escalão com a já esperada demissão da ministra Nísia Trindade, da Saúde. Em coletiva de imprensa promovida nos bastidores do carnaval de Recife, o prefeito da capital de Pernambuco, João Campos (PSB), defendeu o presidente e afirmou que Lula tem conduzido, com “espírito público”, um desejo de acertar e fazer bem ao Brasil.

“Sabemos que o momento, não só no Brasil, mas nas democracias do mundo inteiro, são momentos muito desafiadores, ambientes muito acirrados e polarizados. Não tenho nenhuma dúvida de, com a experiência que ele tem, o espírito público e o desejo de acertar, que é natural que o governo faça um ajuste e que ele vai liderar isso”, afirmou o prefeito. Segundo ele, o que Lula decidir, será pensando em acertar.

A saída de Nísia Trindade foi o pontapé para uma onda de mudanças. No lugar da então ministra, Lula escolheu o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT).

Carnaval em Recife

O terceiro dia da maior folia do país ocorre em mais de 50 polos, especialmente na Praça Marco Zero, no centro. No sábado, se apresentaram o grupo Ferrugem, a cantora Alcione e Menos é Mais.

O prefeito João Campos garantiu: “O carnaval de Recife é o melhor do mundo”. Ao ser questionado sobre a imagem que o folião turista pode ter sobre a folia em solo pernambucano, João Campos defendeu que a festa em Recife é diferente de qualquer outro lugar do mundo. “É um carnaval de rua, um carnaval livre, que não divide as pessoas, um carnaval que não é feito em espaços fechados, mas majoritariamente na rua, com polos descentralizados”, elogiou.

De acordo com o prefeito, as ocorrências nesse período de festa ocorrem dentro da normalidade. Nos três dias oficiais de folia, equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) efetuaram ao menos 1 mil atendimentos, com pico maior no bloco Galo da Madrugada, nesse sábado. Os maiores registros ocorrem por insolação, desidratação e pequenas lesões, como quedas.