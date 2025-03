"Brasil inteiro só pensa nisso", diz Lula ao reforçar torcida para Oscar 2025

Em clima de Copa do Mundo, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou nas redes sociais um vídeo, no qual ele reforça a torcida pelo filme Ainda Estou Aqui e por Fernanda Torres no Oscar 2025, cuja premiação ocorre na noite deste domingo (2/3). O longa brasileiro recebeu a indicação em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz.

O vídeo reuniu brasileiros durante o carnaval fantasiados de Fernanda Torres em forma de homenagem à atriz e também para enfatizar a torcida no Oscar. Na legenda do post, o petista escreveu "Hoje o Brasil inteiro só pensa nisso. Todo mundo na torcida por Ainda Estou aqui e @oficialfernandatorres no Oscar".

Lula assistiu ao filme de Walter Salles em uma sessão especial no Palácio da Alvorada na semana passada. Na ocasião estavam: primeira-dama Janja, o vice-presidente Geraldo Alckmin e dois netos de Eunice Paiva, Juca e Chico, entre outras autoridades.

























Após a sessão o chefe do Executivo elogiou o longa. "Finalmente assisti Ainda estou aqui, o filme que é orgulho nacional", escreveu Lula. Ele ainda afirmou que este era o "momento de lembrar a importância da nossa democracia e a defesa constante da nossa Constituição. Ainda estamos aqui".

"Ainda Estou Aqui" ganhou os holofotes nacionais e internacionais após se destacar em grandes premiações do cinema mundial. O longa estrelado por Fernanda Torres conta a história de superação de Eunice Paiva após a morte do marido, o ex-deputado Rubens Paiva, durante a Ditadura Militar.