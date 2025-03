Gleisi Hoffmann celebra conquista histórica no Oscar: "Vitória da democracia"

Após o cinema brasileiro alcançar um marco histórico na 97ª edição do Oscar, com a vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR) comemorou. Na madrugada desta segunda-feira (3/3) a parlamentar usou as redes sociais para enfatizar a conquista.

"Ganhamos! Brasil tem o Oscar! Estamos aqui! Vitória da democracia!!! Maior orgulho! Viva Walter Salles! Viva Fernanda Torres! Entre nós Eunice Paiva e Rubens Paiva!", escreveu, em referência à luta por direitos humanos no país.

A conquista gerou uma onda de orgulho no Brasil. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também usou as redes sociais para parabenizar a Fernanda Torres. “Querida Fernanda, você honrou o Brasil com sua brilhante atuação em *Ainda Estou Aqui* e encantou o mundo todo vivendo a grande Eunice Paiva. Receba um abraço e um beijo carinhoso meu e da @JanjaLula", escreveu no X.

Além do prêmio de Melhor Filme Internacional, "Ainda Estou Aqui" também foi indicado nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, para Fernanda Torres. Embora não tenha vencido nessas categorias, a conquista inédita já é motivo de celebração e representa um avanço significativo para a indústria cinematográfica brasileira.