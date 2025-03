Na SRI, Gleisi diz que foco é formar alianças políticas para 2026 e não a economia

A nova ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, afirmou que durante o mandato focará nas alianças políticas para as eleições de 2026. Ela tomará posse do cargo na próxima segunda-feira (10/2).

"Eu não fui nomeada para tratar de economia; fui nomeada para cuidar da articulação política", disse Gleisi ao blog da jornalista Andréia Sadi, nesta quarta-feira (5/3).

Durante mandato como presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi criticou diversas vezes as decisões do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. No entanto, ela garante que não irá interferir nas decisões da pasta.



Nomeada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na última semana, a expectativa é de que Gleisi trabalhe para garantir o apoio da base aliada ao governo. Ela também deverá manter boa relação com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos).

“Vou fazer tudo que for possível para garantir 2026, vou buscar essas alianças”, disse ainda Gleisi.