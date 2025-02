Lula anuncia Gleisi Hoffmann na Secretaria de Relações Institucionais

A deputada federal e presidente do PT Gleisi Hoffmann assumirá a da Secretaria de Relações Institucionais no lugar de Alexandre Padilha, que ficará no comando do Ministério da Saúde.

A confirmação do nome de Gleisi, que já era cotada para o cargo, ocorreu feita nesta sexta-feira (28/2), por meio de nota divulgada pelo Palácio do Planalto. A decisão foi anunciada por Lula após reunião com Gleisi na manhã de hoje, quando foi feito o convite. Ela tomará posse no dia 10 de março.

“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu na manhã desta sexta-feira, 28 de fevereiro, com a deputada federal e presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, e a convidou para assumir a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República”, anunciou a Presidência em nota

“Gleisi vai substituir o atual ministro da SRI, Alexandre Padilha, que foi recém indicado para o Ministério da Saúde. A posse da nova ministra está marcada para o dia 10 de março”, diz ainda o texto.

Nesta semana, Lula demitiu Nísia Trindade do Ministério da Saúde, alegando que precisa de mais efetividade e agilidade em seu governo. Gleisi ganhou força como substituta de Padilha durante a semana. Também foi cotado o deputado Isnaldo Bulhões (PT-AL) para o cargo.