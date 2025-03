Lula lamenta morte do escritor Affonso Romano de Sant'anna: "Meus sentimentos"

Nesta terça-feira (4/3), o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou a morte do escritor e poeta mineiro Affonso Romano de Sant'anna. A nota publicada no portal do Palácio do Planalto destaca a importância de Affonso para a cultura brasileira.

“Com tristeza e pesar, recebi a notícia da morte do escritor mineiro Affonso Romano de Sant'anna. Com mais de 60 obras produzidas, Affonso contribuiu intensamente para a promoção da cultura brasileira. Dirigiu o departamento de letras da PUC-Rio, atuou como crítico literário e cronista”, disse o presidente da nota.

Affonso foi diagnosticado com Alzheimer em 2017 e morreu na manhã dessa terça-feira (4/3), na própria residência, no Rio de Janeiro. Viúvo da também escritora Marina Colasanti, falecida em janeiro deste ano, contribuiu como cronista para o Correio Braziliense e diversos outros jornais renomados do país.

“Como gestor público, presidiu a Fundação Biblioteca Nacional, entre 1990 e 1996. Durante este período, foi responsável por importantes ações de incentivo à leitura. Entre elas estão a criação do Sistema Nacional de Bibliotecas e o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, em vigor até hoje”, destacou Lula.

“Meus sentimentos aos familiares, amigos e admiradores de Affonso Romano de Sant'anna”, completou.

O velório do escritor está marcado para a quarta-feira (5/3), das 11h às 14h, na Capela Histórica do Cemitério da Penitenciária.