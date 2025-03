Lula convida Fernanda Torres e Walter Salles para comemorar o Oscar

A atriz Fernanda Torres e o diretor de Ainda estou aAqui, Walter Salles, foram convidados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para um encontro em celebração ao primeiro Oscar conquistado pelo Brasil, que concorreu na categoria de melhor filme internacional.

Ainda sem data definida, a comemoração deve ser realizada em Brasília e está sendo ajustada entre auxiliares do presidente da República e os representantes do longa premiado. Além da dupla, demais integrantes da equipe do filme também são aguardados.

Ao lado da primeira-dama, Janja da Silva, Lula promoveu uma sessão cinematográfica de Ainda estou aqui na semana passada, na sala de projeção do Palácio da Alvorada. O longa foi exibido para uma lista de convidados. O presidente também comemorou a conquista do Oscar nas redes sociais. Confira:





Fernanda permanece em agenda de trabalhos da produção desde a virada do ano, última vez que esteve no Brasil até o Oscar. Após comemorar o réveillon com a família, a atriz embarcou para os Estados Unidos para concorrer e ganhar o Globo de Ouro, em 6 de janeiro. Desde então, está fora do país.





















































O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, antecipou que Fernanda vai participar do carnaval carioca, no desfile das campeãs, no próximo sábado (8/3).