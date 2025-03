Lula cobra que Fifa, Conmebol e CBF punam racismo contra Luighi

Luighi foi flagrado chorando no banco após a partida, e fez um discurso duro e emocionado durante coletiva de imprensa após a partida - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou nesta sexta-feira (7/3) o racismo sofrido pelo jogador Luighi, do Palmeiras, durante jogo contra o time paraguaio Cerro Porteño, na Copa Libertadores Sub-20, ontem.

O petista manifestou apoio ao atleta, e cobrou que as entidades do futebol, especificamente a Federação Internacional de Futebol (Fifa), a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), punam os responsáveis.

“Todo apoio ao nosso jovem Luighi, do Palmeiras, vítima de ato racista no Paraguai. O futebol significa trabalho coletivo, superação e respeito. Racismo significa o fracasso da humanidade”, escreveu Lula em sua conta no X.

“Basta de ódio disfarçado de rivalidade. O mundo não pode mais tolerar esse tipo de violência que fere a dignidade e a esperança da nossa juventude. A Fifa, a Conmebol e a CBF precisam agir e que os culpados sejam exemplarmente responsabilizados”, acrescentou.

Ataques racistas durante partida

Jogadores do Palmeiras foram vítimas de racismo durante a partida contra o Cerro Porteño, que ocorreu na última quinta-feira (6), no Paraguai. Além de Luighi, o jogador Figueiredo também foi alvo de ataques racistas por parte dos torcedores paraguaios, que fizeram gestos imitando macacos.

Luighi foi flagrado chorando no banco após a partida, e fez um discurso duro e emocionado durante coletiva de imprensa após a partida, cobrando punição aos envolvidos.

“Você não vai perguntar sobre o ato de racismo que fizeram comigo? Até quando a gente vai passar por isso? Até quando? O que fizeram comigo foi um crime. Você ainda vai perguntar sobre o jogo mesmo? A Conmebol vai fazer o que sobre isso, a CBF, sei lá quem… Não ia perguntar sobre isso, né? O que fizeram comigo foi um crime. Aqui é formação. A gente tá aprendendo aqui”, disse o atleta.