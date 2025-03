Lula diz que pode tomar "atitudes mais drásticas" para baratear alimentos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta sexta-feira (7/3) que terá que “tomar atitudes mais drásticas” caso não encontre uma solução pacífica para reduzir o preço dos alimentos.

O petista declarou que o governo está “muito preocupado” com a alta e que está discutindo soluções, citando como exemplo os preços do ovo, do café e do milho.

Leia também: Governo vai zerar imposto de importação para baratear alimentos

“Eu quero que você saiba, o preço do café está muito caro para o consumidor, o preço do ovo está muito caro, o milho está caro, e nós estamos tentando encontrar uma solução. A gente não quer brigar com ninguém, a gente quer encontrar uma solução pacífica, mas, se a gente não encontrar, a gente vai ter que tomar atitudes mais drásticas”, disse Lula.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A fala ocorreu durante anúncio de novos assentamentos para o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) em Campo do Meio, Minas Gerais.

“O que interessa é levar a comida barata para a mesa do povo brasileiro. E ela pode ser barata pagando um preço justo para o produtor”, disse ainda o presidente Lula.

Leia também: Veja todas as medidas anunciadas pelo governo para reduzir os preços dos alimentos

Governo já anunciou medidas

O chefe do Executivo comentou que algumas medidas já foram confirmadas, após reunião realizada ontem (6) com ministros e empresários do setor alimentício no Palácio do Planalto.

Dentre os anúncios estão a redução do imposto de importação de alguns dos itens mais consumidos pelo brasileiro, como carnes e café, a recomendação para que estamos também reduzam seus impostos, além de reforço para os estoques reguladores da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).