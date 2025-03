Gleisi e Padilha tomam posse em cerimônia conjunta; acompanhe

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva dá posse na tarde desta segunda-feira (10/3) aos novos ministros da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, e da Saúde, Alexandre Padilha.

A cerimônia ocorre no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença de ministros, deputados, e lideranças do Partido dos Trabalhadores (PT), legenda da qual os dois ministros fazem parte.

Lula indicou Padilha, que chefiava a SRI, ao Ministério da Saúde após demitir a antiga titular, Nísia Trindade. Já para substituir Padilha, escolheu a então presidente do PT e deputada federal, Gleisi Hoffmann (PT-PR).

Gleisi teve que deixar a presidência do partido para poder assumir o cargo, seguindo o regimento interno da legenda. O cargo anterior ficou com o senador Humberto Costa (PT-PE), que será o presidente do PT por um mandato tampão, até as eleições marcadas para o meio do ano.

Assista à posse de Gleisi e Padilha aqui: