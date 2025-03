Bancada do PT "resistirá de todas as formas" a Eduardo na Creden, diz líder

O líder do PT, Lindbergh Farias (esq.) assinou, há duas semanas, um pedido para a apreensão do passaporte de Eduardo Bolsonaro (dir.) - (crédito: Bruno Spada e Kayo Magalhães/Câmara)



Depois da semana do carnaval, a Câmara começará a definir as presidências das comissões permanentes nos próximos dias. A maior preocupação da bancada do PT é a indicação de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (Creden) pelo PL. Nesta segunda-feira (10/3), o líder da sigla na Câmara, Lindbergh Farias (PT-RJ), disse que a bancada vai “resistir de todas as formas” à indicação.

“Eduardo Bolsonaro não pode ser presidente da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara. Ele já tem utilizado seu mandato parlamentar para conspirar juto à extrema-direita e ao governo de Donald Trump contra o Brasil”, disse o líder.



Leia também: Eduardo Bolsonaro lidera lobby contra Moraes nos EUA

A sigla do ex-presidente Jair Bolsonaro trata o tema como prioridade número um. Desde a posse de Donald Trump, em janeiro, Eduardo tem se encontrado com diversas autoridades nos Estados Unidos para fazer lobby contra o Judiciário brasileiro e fortalecer a narrativa de que seu pai enfrenta uma espécie de perseguição política. O objetivo é obter apoio político nos EUA.



Leia também: PGR analisará pedidos para apreender passaporte de Eduardo Bolsonaro

“É inaceitável que ele utilize o parlamento brasileiro para continuar com sua campanha atentatória contra a Justiça brasileira e os interesses nacionais. Nós vamos resistir de todas as formas contra a sua indicação. O que ele tem feito é crime de lesa-pátria, é traição!”, concluiu Lindbergh.





Em fevereiro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos emitiu uma nota criticando uma decisão do ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal, que bloqueou a rede social Rumble no Brasil. A plataforma hospeda vídeos da rede social de Trump, a Truth Social.

Na nota, os EUA disseram que a decisão é “incompatível com valores democráticos”. O Itamaraty respondeu. Disse que rejeitava com firmeza “qualquer tentativa de politizar decisões judiciais” e que a manifestação “distorce o sentido das decisões do Supremo Tribunal Federal”.



Leia também: Itamaraty rebate crítica dos EUA sobre decisões do STF



Na mesma semana da manifestação dos EUA contra Moraes, o Comitê Judiciário da Câmara dos Representantes (equivalente à Câmara dos Deputados) aprovou um projeto que barra a entrada, no país, de qualquer estrangeiro que, na visão do Estado norte-americano, atue contra a liberdade de expressão.

Essa medida, na prática, poderia proibir a entrada do ministro Alexandre de Moraes nos Estados Unidos.