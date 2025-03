Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios: acompanhe ao vivo

O Panteão da Pátria é palco, neste sábado (15/3), do evento Democracia 40 anos: conquistas, dívidas e desafios. O seminário suprapartidário é organizado pela Fundação Astrojildo Pereira (FAP) e pelo partido Cidadania, e que conta com apoio do Correio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Participam do evento o ex-presidente da República, que conduziu o país pelos rumos da redemocratização 4 décadas atrás, José Sarney; Julio Maria Sanguinetti, ex-presidente do Uruguai; a ministra do Supremo Tribunal Superior Eleitoral Carmém Lúcia; além de outros nomes relevantes da política brasileira como a ex-governadora e deputada constituinte Maria de Lourdes Abadia.

Acompanhe ao vivo o evento