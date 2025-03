Maria Abadia celebra resgate da memória: "Despertar para importância da democracia brasileira"

A ex-governadora do Distrito Federal e deputada constituinte Maria de Lourdes Abadia, afirmou neste sábado (15/03) que a democracia brasileira avançou significativamente nos últimos 40 anos, mas que ainda enfrenta desafios estruturais, como a necessidade de ampliar a inclusão social e garantir maior participação política de mulheres e minorias.

A declaração foi dada durante o evento “Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios”, realizado no Panteão da Pátria, em Brasília. O evento tem o apoio do Correio Braziliense, responsável pela exposição que conta a história dos 40 anos da democracia.

Para Abadia, a estabilidade democrática do país deve ser motivo de celebração, mas também de reflexão sobre os caminhos que ainda precisam ser percorridos, principalmente em relação aos direitos feministas.









































Ela relembrou à época de ser uma das poucas mulheres que participaram da constituinte e afirmou que continuará sendo uma defensora da democracia. “Quando chegamos no Congresso não tínhamos banheiro e me lembro como hoje, essa foi a nossa primeira luta. E conseguimos. Sigo e seguirei lutando pelo direito das mulheres”, frisou Abadia.

Abadia também celebrou a realização do evento e parabenizou os organizadores pela homenagem a José Sarney. "É muito importante que esse evento venha despertar a população brasileira para importância da democracia brasileira. O nosso país é imenso, lindo e hoje a gente vive um momento difícil, de divisão. A verdade é essa", comentou a ex-governadora do DF durante conversa com jornalistas presentes no evento.

O evento reune lideranças políticas, acadêmicos e ex-chefes de Estado para debater os avanços e desafios da democracia no Brasil e na América do Sul.

