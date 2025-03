Bachelet alerta para ameaças à democracia e destaca desafios globais

A ex-presidente do Chile, Michelle Bachelet, destacou neste sábado (15/03) a importância da preservação da memória histórica e da reflexão sobre os desafios que a democracia enfrenta na América Latina e no mundo. Durante sua participação no evento “Democracia 40 anos: Conquistas, Dívidas e Desafios”, realizado no Panteão da Pátria, em Brasília.

Michelle Bachelet ressaltou que os regimes democráticos continuam sob ameaça, enfrentando crises sociais, econômicas e políticas que exigem vigilância constante. “Agradeço à Fundação Astrojildo Pereira e ao Cidadania por organizarem este espaço para homenagear o ex-presidente José Sarney, que assumiu o governo durante a transição democrática, encerrando 20 anos de ditadura militar”, afirmou.













































Além das questões sociais e econômicas, Michelle alertou para as ameaças ambientais e tecnológicas que afetam as democracias contemporâneas. “A crise climática, a perda da biodiversidade, a economia global instável e a polarização que vemos em nossas sociedades são desafios que exigem atenção urgente”, declarou. Segundo a ex-presidente chilena, a desinformação e o avanço da inteligência artificial sem regulamentação representam riscos crescentes para a governança democrática. “Por isso é tão importante lembrar nossa história, aqueles anos sombrios em que milhares foram mortos e desapareceram”, enfatizou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Acompanhe o evento