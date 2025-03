Cidadania aprova fim da federação com o PSDB

"A federação é passado", diz presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt, sobre aliança com PSDB - (crédito: Mariana Campos/CB/D.A Press)

O Diretório Nacional do Cidadania, por unanimidade, decidiu não renovar a federação com o PSDB. A deliberação acolheu a decisão da Executiva Nacional, que já havia realizado uma votação no dia 19 de fevereiro em favor do rompimento.

A federação partidária Cidadania-PSDB foi oficializada em maio de 2022, pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por isso a ruptura entre as siglas deve ocorrer somente no próximo ano, quando o tempo mínimo de quatro anos for concluído, conforme indica a legislação. Caso a regra seja descumprida, há previsão de sanções como impedimento de entrar em novas federações, formar coligações em eleições majoritárias e bloqueio de repasses do fundo partidário.

O rompimento aconteceu em um momento em que o Cidadania tem como objetivo retomar a identidade e definir os rumos do partido, com os olhos voltados para as eleições de 2026. “Precisamos ter sabedoria, tranquilidade e equilíbrio e decidir se vamos disputar sozinhos ou se nos federamos com outros partidos do campo democrático”, disse o presidente nacional do Cidadania, Comte Bittencourt.

Para ele, “a federação é passado; vamos em frente, retomando o protagonismo de nossa identidade, que deve apontar para onde o Cidadania pretende caminhar”. Durante a votação, o líder político convocou todo o partido “a construir esse novo ciclo”, que deverá contar com bandeiras como democracia, crise climática e combate a privilégios — como os supersalários.

Na reunião realizada neste domingo, a juventude do partido apresentou uma ‘carta de posicionamento’, que demarcou o partido no centro democrático, defendeu o combate às desigualdades econômico-sociais e a sustentabilidade nos campos ambiental e econômico e apontando a vontade de enfrentar a polarização política, “debatendo o Brasil real, de problemas reais”, conforme trecho. O PSDB tem negociado alianças com outras siglas.