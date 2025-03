Presidente do Cidadania exalta Sarney e "Ainda estou aqui"

O evento "Democracia 40 anos, conquistas, dívidas e desafios" realizado neste sábado (15/3) em Brasília no Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes, celebra e debate o sistema político vigente no Brasil há 4 décadas. Na abertura do evento, o ex-deputado e presidente do Cidadania no Rio de Janeiro, Comte Bittencourt, exaltou a democracia, a bravura dos ex-presidentes José Sarney e Tancredo Neves e o filme "Ainda estou aqui".

Bittencourt afirmou que o evento tem a importância em relembrar um momento histórico com a posse de José Sarney, há 49 anos, como presidente interino. "Portanto, decidimos registrar esses 40 anos da redemocratização brasileira com a posse novamente de um presidente civil", afirmou o ex-deputado.













































Bittencourt também exaltou o grande homenageado do evento, o ex-presidente José Sarney, junto aos constituintes presentes. "Todos esses constituintes devolveram ao Brasil, através da sua posse (Sarney), aquilo que é mais caro para o cidadão, a sua liberdade, os seus direitos civis, seu direito de exercer plenamente a sua cidadania", disse.

O ex-deputado também não deixou de lembrar do filme "Ainda estou aqui" de Walter Sales e fez uma conexão dele com a história recente e passada do país. "E não é apenas "Ainda estamos aqui" que o Brasil comemora, belo filme de Walter Sales, todos nós ainda estamos aqui, em defesa da democracia, das instituições, em defesa da cidadania", concluiu.

