Mudanças pedidas pelo governo estão atrasando Orçamento, diz relator

O relator do projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2025, senador Angelo Coronel (PSD-BA), afirmou, na manhã desta terça-feira (18/3), que as mudanças pedidas pelo governo estão atrasando a entrega do relatório da matéria.

A expectativa era de que o texto fosse votado ainda hoje na Comissão Mista de Orçamento (CMO), para então seguir para o plenário amanhã (19), previsão que foi alterada com a chegada de ofícios enviados pelo Executivo, pedindo alterações na peça orçamentária.



“Na semana passada eu estava com o relatório praticamente pronto. O governo solicitou que aguardasse, porque ele ia mandar uns ofícios, fazendo alguns remanejamentos. Como o orçamento é do Poder Executivo, ou seja, é do governo, o Congresso só faz analisar e aprovar, e eu aguardei chegar esse novo ofício, modificando a peça orçamentária”, disse Angelo Coronel em entrevista à Rádio Senado.



“Se dependesse de mim, o relatório estaria pronto. O que chegou na sexta-feira nós já fizemos os ajustes, mas ontem também já surgiu um novo ofício para atender ao Banco Central no aprimoramento do Pix”, contou o senador.



Ele afirmou que está aguardando a chegada de novo ofício da Casa Civil da Presidência da República, até o meio-dia de hoje, com um último pedido de alteração no texto. Caso o prazo seja cumprido, de acordo com o relator, será possível aprovar o Orçamento ainda nesta semana, em sessão do Congresso que pode se estender até a madrugada de sexta-feira (21).



No entanto, se houver demora por parte do governo, o senador prevê que a votação só ocorra na primeira semana de abril, devido à viagem dos presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), e da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), que acompanharão o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em uma visita ao Japão. “Existe esse risco, porque nós precisamos de pelo menos três dias para que a equipe técnica faça toda a elaboração, lance e corrija algumas distorções”, alertou.