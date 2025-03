Eduardo Bolsonaro se licencia do mandato e fica nos EUA

Eduardo tem dito reiteradamente que considera as ações do ministro Alexandre de Moraes "autoritárias"; na imagem, um frame do vídeo publicado por ele nesta terça (18) - (crédito: Reprodução/YouTube)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse, nesta terça-feira (18/3), que vai se licenciar temporariamente de seu mandato na Câmara e ficar nos Estados Unidos. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tem ido aos EUA com frequência para fazer pressão contra o Judiciário brasileiro junto às autoridades norte-americanas.

“Tornei-me deputado para representar o povo paulista no melhor interesse da minha nação. O que o ministro do Supremo Tribunal Federal e seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção. Como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país”, disse, em vídeo publicado no fim da manhã de hoje.

“Da mesma forma que assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão”, afirmou Eduardo.

“Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e sua Gestapo da Polícia Federal merecem”, continuou.

A decisão vem semanas depois de o ministro Alexandre de Moraes, do STF, enviar à Procuradoria-Geral da República (PGR) pedidos feitos por parlamentares alinhados ao governo Lula (PT) para apreender o passaporte de Eduardo.

Na visão desses políticos, a atuação do parlamentar nos EUA, que, segundo eles, tem pedido por sanções ao país, tem sido para sabotar os interesses do Brasil.