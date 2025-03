Saiba quais ministros estavam em avião com Lula que arremeteu em Sorocaba

Os ministros da Fazenda, Fernanda Haddad, e do Trabalho, Luiz Marinho, estavam com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na aeronave que arremeteu no procedimento de pouso no aeroporto da cidade de Sorocaba, em São Paulo, no começo da tarde desta terça-feira, 18. A informação foi confirmada pela Secretaria de Comunicação Social (Secom).

De acordo com a assessoria, a arremetida se deu por conta de ventos fortes no pouso, mas logo em seguida, o avião conseguiu realizar a aterrissagem com sucesso.

Segundo a Secom, o tempo entre a arremetida e o pouso foi "bem rápido". Confira o momento:

Lula já aterrissou e já chegou na fábrica da Toyota, onde fará visita no período da tarde desta terça.

Esse não é o primeiro episódio que Lula tem problemas durante voos. Em outubro do ano passado, o presidente decolou do México rumo ao Brasil, mas foi identificado um problema no avião logo após a partida. Diante disso, a aeronave presidencial teve que ficar sobrevoando o espaço aéreo mexicano por cerca de cinco horas, como forma de gastar combustível para fazer um pouso em segurança. Após o retorno à capital mexicana, Lula decolou do país no avião reserva da presidência do aeroporto Felipe Angeles.

Depois do episódio, o petista disse que pretende comprar "alguns aviões" para o transporte de autoridades políticas em viagens oficiais pelo País. Em entrevista à rádio cearense O Povo/CBN ano passado, o chefe do Executivo referiu-se ao episódio de turbulência a bordo da aeronave VC-1 como "uma lição" para a aquisição de uma nova frota de veículos aéreos.