Avião de Lula sofre problema técnico ao voltar do México

"Informo que a aeronave presidencial VC-1, que transporta o Senhor Presidente da República no trecho entre o México e o Brasil, apresentou um problema técnico após a decolagem do Aeroporto da Cidade do México, nesta terça-feira (01/10)", diz a nota enviada ao Correio, assinada pelo comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Marcelo Kanitz Damasceno.

"Realizados, com sucesso, os procedimentos de segurança para solução do problema apresentado, os pilotos aguardam o consumo de combustível necessário para retornarem ao mesmo aeródromo da decolagem, com troca de aeronave e regresso a Brasília", diz ainda o informe. Leia também: Lula espera que mais aéreas brasileiras comprem aviões da Embraer Para voltar ao solo, o avião precisa queimar combustível, diminuindo o peso para a aterrissagem. O VC-1 está voando em círculos e aguarda a oportunidade para pousar. Lula embarcará em outra aeronave. Nas viagens internacionais, o avião presidencial costuma ser acompanhado por, pelo menos, um avião de reserva, além de aviões de apoio e os que levam ministros e servidores do governo. Saiba Mais Política Lula participa de posse da primeira mulher a presidir o México

