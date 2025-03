Governo lança medidas para incentivar o turismo feminino e apoiar empreendedoras

O Ministério do Turismo anunciou, nesta terça-feira (18/3), novas ações para fortalecer a presença feminina no setor turístico brasileiro. Entre as iniciativas, destaca-se um desconto de 15% em hospedagens para mulheres que viajam sozinhas e condições especiais de acesso a crédito para empreendedoras que se tornaram mães recentemente.

O tratado assinado nesta terça será publicado no Diário Oficial da União e começará a valer na quarta-feira (19). As informações sobre como garantir os benefícios estarão disponíveis no site do Ministério do Turismo.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, ressaltou a importância dessas medidas para reduzir desigualdades de gênero no Brasil. “Infelizmente, a sociedade hoje no Brasil ainda é patriarcal, infelizmente as oportunidades não são igualitárias”, afirmou o ministro. Ele destacou que, apesar dos avanços legislativos, como a proibição da desigualdade salarial, na prática ainda há diferenças que precisam ser combatidas.

As novas iniciativas fazem parte do compromisso do Ministério do Turismo com a ONU Mulheres e se alinham ao programa federal Brasil Sem Misoginia. Para incentivar o empreendedorismo feminino, o Novo Fundo Geral do Turismo (Fungetur) permitirá que empresárias individuais, microempreendedoras e sócias de sociedades limitadas unipessoais suspendam por seis meses os pagamentos de financiamentos já realizados. Além disso, terão um prazo de até seis meses para quitar a primeira parcela de novos empréstimos, o que pode ajudar a conciliar maternidade e carreira profissional.

Outras condições especiais incluem a ampliação dos prazos de amortização e carência para financiamento de capital físico, bens e capital de giro, tornando o acesso ao crédito mais flexível para mulheres no setor turístico.

O evento de lançamento das iniciativas contou com a presença da secretária-executiva do MTur, Ana Carla Lopes; da secretária Nacional de Políticas de Turismo, Cristiane Sampaio; do secretário de Infraestrutura, Crédito e Investimentos, Carlos Henrique Sobral; e da representante do Ministério das Mulheres, Luciamara Cardoso. Também participaram as deputadas Ely Santos, Fernanda Pessoa, Lídice da Mata e Regéria Santos.

Ao encerrar discurso, Celso Sabino reforçou o compromisso do governo pela igualdade de gênero. “Essa luta será constante enquanto não atingimos uma maturidade na nossa sociedade, onde o gênero, o sexo, a religião e a orientação sexual não sejam fator limitador ou fator que vá fazer qualquer diferença no salário, nas atividades e nós vamos continuar trabalhando nessa direção. E o governo do presidente Lula é um governo de vanguarda na defesa das mulheres e na projeção do turismo nacional.”

Em entrevista ao Correio, o ministro Celso Sabino ressaltou a importância do setor turístico para a economia e o impacto positivo das novas medidas no empreendedorismo feminino. “O incentivo ao turismo é sempre uma forma de impulsionar a economia, que passa a ter mais estímulo para o consumo, a circulação da renda e a geração de empregos. Garantir maior estabilidade financeira para mulheres empreendedoras que tiverem bebês auxilia na proteção da segurança financeira dos seus negócios, dando mais tranquilidade e estabilidade para que essas empresárias possam investir e transformar seus empreendimentos”, afirmou.

