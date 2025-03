Lula inaugura barragem de Oiticica, no RN, e diz que seca "tem solução"

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou nesta quarta-feira (19/3) da cerimônia de inauguração da barragem de Oiticica, na cidade de Jucurutu, Rio Grande do Norte. A obra começou em 2013, e contou com R$ 765 milhões em investimento do governo federal, sendo R$ 163,1 milhões da atual gestão.

O petista inaugurou a obra ao lado da governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra. Também participaram os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

“Vocês sabem que a seca é um fenômeno da natureza. Ela é uma coisa feita por Deus. Acontece que a gente vê pessoas morrerem por conta da seca, ou animais por conta da seca. Já não é mais por conta de Deus. É por conta da irresponsabilidade das pessoas que governaram esse país durante tantos e tantos anos, porque tem solução”, discursou Lula.

Segurança hídrica

Segundo o Planalto, a barragem vai beneficiar 22 municípios e cerca de 294 mil pessoas, na região do sertão do Seridó. A obra vai aumentar o acesso da região à água, e faz parte do programa Água para Todos, com investimento do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Durante o evento, Lula também assinou a autorização para construção da Adutora do Agreste Potiguar, sistema de abastecimento de água que vai atender 38 municípios do Rio Grande do Norte, com vazão de 890 litros por segundo, e investimento de R$448,46 milhões. O prazo para execução da obra é de cinco anos.

